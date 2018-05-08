نتنياهو: إيران تسعى لنشر أسلحة خطيرة جداً في سوريا

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين #نتنياهو، طهران، بنشر "أسلحة خطيرة جداً" في #سوريا في إطار حملة لتهديد إسرائيل.



وقال نتنياهو، للصحافيين خلال زيارة لقبرص الثلاثاء، إن #إيران "تدعو علناً ويومياً لتدمير #إسرائيل ومحوها من على وجه الأرض وتمارس عدواناً لا هوادة فيه ضدنا".



وأضاف: "إنها الآن تسعى لنشر أسلحة خطيرة جداً في سوريا... لتحقيق غاية محددة هي تدميرنا".

من جهته، أعلن مسؤول عسكري إيراني كبير، الثلاثاء، أن قوة إيران العسكرية ستحبط أي تهديد لطهران.



ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن رئيس أركان الجيش الإيراني، الميجر جنرال محمد باقري، قوله إن "القوات المسلحة تقدم أفضل خدمات لديها وما من تهديد يخيف إيران".