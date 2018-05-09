أردوغان: أميركا الخاسر بانسحابها من اتفاق إيران النووي

نقلت قناة "تي.آر.تي" الإخبارية الحكومية، الأربعاء، عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله لشبكة "سي.إن.إن" الأميركية إن الولايات المتحدة ستكون الخاسر من قرار الرئيس دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

ونقلت "تي.آر.تي" الإخبارية عنه قوله إن الولايات المتحدة لم تف بالاتفاق الذي توصلت إليه.

وأعلن ترمب أمس الثلاثاء انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، مما زاد المخاوف من نشوب صراع في الشرق الأوسط وأغضب حلفاء واشنطن الأوروبيين وأثار حالة من الغموض بشأن إمدادات النفط العالمية.

وكان ترمب أوضح عند إعلان قراره حول الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، أن الشركات الأجنبية أمامها ما بين 3 و6 أشهر "للخروج" من إيران قبل أن تطالها الإجراءات العقابية بدورها وتمنعها من الدخول إلى الأسواق الأميركية.