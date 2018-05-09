إسرائيل تطرد مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش"

أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية، الثلاثاء، أنها أمرت ممثل منظمة "هيومن رايتس ووتش" بمغادرة البلاد خلال 14 يوماً، متهمة إياه بدعم مقاطعة ضد إسرائيل.



وقالت "هيومن رايتس ووتش"، ومقرها نيويورك، إن هذا القرار يثبت سعي إسرائيل لقمع انتقاد سجلها في مجال حقوق الإنسان، وإنها ستطعن على هذا القرار أمام القضاء.



ويحمل عمر شاكر مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين الجنسية الأميركية. ونفى شاكر الاتهام الموجه إليه.

Breaking: Israel has ordered me deported after compiling 7-pg intel dossier on me. 1st time in @hrw history Israel orders official out. Year ago it denied work permit before reversing, accusing us of 'propaganda'. Now its BDS. Real aim to muzzle dissent. https://t.co/Yn5ErGCiRi pic.twitter.com/OVr8A7dhNL — Omar Shakir (@OmarSShakir) May 8, 2018



وكانت إسرائيل قد حرمت في العام الماضي شاكر من الحصول على تصريح عمل في خطوة انتقدتها الولايات المتحدة. ومنحته فيما بعد تأشيرة عمل لمدة عام.



وقال وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي، الثلاثاء، إنه اتخذ هذا الإجراء بناء على توصية جلعاد إردان وزير الشؤون الاستراتيجية، الذي قالت وزارته إنها جمعت بيانات أشارت إلى أن شاكر يدعم منذ سنوات مقاطعة إسرائيل.



وذكر بيان درعي "لا يمكن تصور حصول أحد نشطاء المقاطعة على إذن بالبقاء في إسرائيل، ليتمكن من العمل بكل وسيلة ممكنة ضد الدولة. سأستخدم كل السبل لطرد مثل هؤلاء الأشخاص من البلد".



لكن شاكر قال لوكالة رويترز "لم أدع قط لأي شكل من أشكال المقاطعة لإسرائيل خلال وجودي في (هيومن رايتس ووتش)، وقد أقرت بذلك وزارة الداخلية في رسالتها لي... والتي أبلغتني فيها بقرارها رفض أي تمديد لتأشيرة العمل الخاصة بي".



وقالت هيومن رايتس وواتش إنها تدعم شاكر.