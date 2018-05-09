انتحاريون يستهدفون مركزي شرطة بكابول.. وداعش يتبنى

استهدف 3 انتحاريين في الأقل مركزي شرطة بالعاصمة الأفغانية، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بجروح، وفقا لمسؤولين، فيما أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن التفجير.

وقال نجيب دانيش، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن الانتحاري الأول هاجم مركز شرطة في الجانب الغربي من كابول اليوم الأربعاء.

وأضاف أن إطلاق نار متقطع نشب بعد الانفجار، ويقوم عاملون بتنظيف المكان في الوقت الحالي.

وذكر أن انتحاريين اثنين أصيبا عند مدخل مركز شرطة آخر وسط المدينة.

وقال رئيس هيئة الإسعاف في كابول، إن 6 أشخاص نقلوا إلى مستشفيات لتلقي العلاج.

تستهدف حركة طالبان وتنظيم "داعش" مسؤولين وقوات أمن في كثير من الأحيان بأنحاء البلاد.