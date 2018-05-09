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بريطانيا لن تنسحب من الاتفاق النووي مع إيران

المصدر: دبي - العربية نت
بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني
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قالت وزارة الخارجية البريطانية إن البلاد "ليست لديها النية للانسحاب" من الاتفاق النووي الإيراني بالرغم من قرار الولايات المتحدة بالانسحاب.

وأعلن بوريس جونسون أن القرار الذي أعلنه الرئيس دونالد #ترمب "لا يؤثر على تقييم بريطانيا" بأن الاتفاق يعمل على الحد من طموحات #إيران النووية.

وأضاف أمام النواب أن بريطانيا ستلتزم بالاتفاق طالما قال المفتشون الدوليون إن إيران ملتزمة.

وحاولت بريطانيا وفرنسا وألمانيا دون جدوى إقناع ترمب بالبقاء في #الاتفاق، الذي تم التفاوض عليه في عهد سابقه باراك #أوباما، بحسب أسوشيتد برس.

ويقول ترمب إن الولايات المتحدة ستعيد فرض العقوبات على إيران، ما يعني أن شركات أوروبية يجب أن توقف التعامل مع إيران وإلا ستدخل في خصومة مع #الحكومة_الأميركية.

وحث جونسون #الولايات_المتحدة على ألا "تتخذ أي تحرك يعرقل أطرافاً أخرى" من استمرار العمل بالاتفاق مع إيران.

كلمات دالّة

#إيران, #أوباما, #الاتفاق, #الحكومة الأميركية, #ترمب, #الولايات المتحدة

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