بريطانيا لن تنسحب من الاتفاق النووي مع إيران

قالت وزارة الخارجية البريطانية إن البلاد "ليست لديها النية للانسحاب" من الاتفاق النووي الإيراني بالرغم من قرار الولايات المتحدة بالانسحاب.

وأعلن بوريس جونسون أن القرار الذي أعلنه الرئيس دونالد #ترمب "لا يؤثر على تقييم بريطانيا" بأن الاتفاق يعمل على الحد من طموحات #إيران النووية.

وأضاف أمام النواب أن بريطانيا ستلتزم بالاتفاق طالما قال المفتشون الدوليون إن إيران ملتزمة.

وحاولت بريطانيا وفرنسا وألمانيا دون جدوى إقناع ترمب بالبقاء في #الاتفاق، الذي تم التفاوض عليه في عهد سابقه باراك #أوباما، بحسب أسوشيتد برس.

ويقول ترمب إن الولايات المتحدة ستعيد فرض العقوبات على إيران، ما يعني أن شركات أوروبية يجب أن توقف التعامل مع إيران وإلا ستدخل في خصومة مع #الحكومة_الأميركية.

وحث جونسون #الولايات_المتحدة على ألا "تتخذ أي تحرك يعرقل أطرافاً أخرى" من استمرار العمل بالاتفاق مع إيران.