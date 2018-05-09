بعد أميركا وغواتيمالا.. باراغواي تنقل سفارتها للقدس

أكدت وزارة خارجية باراغواي أن البلاد ستنقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس، بعد أن اتخذت أميركا وغواتيمالا خطوة مماثلة. وقالت إن الرئيس هوراسيو كارتس أمر بذلك، لكنها لم تحدد الموعد، الأربعاء.

ومن جانبه، صرح المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل نحشون، في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن كارتس سيحضر مراسم الافتتاح التي قال إنها ستتم بنهاية شهر مايو/ أيار الجاري. ولم تؤكد باراغواي زيارة كارتس.

وتفتتح الولايات المتحدة سفارتها في القدس رسميا يوم 14 مايو/ أيار، وكذلك تفعل غواتيمالا بعدها بيومين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد غير عقودا من السياسة الأميركية العام الماضي بإعلانه خطوة القدس.

وتطالب إسرائيل بالمدينة بأكملها عاصمة أبدية لها. بينما يريد الفلسطينيون القدس الشرقية لتكون عاصمة دولتهم المستقبلية، وأغضبهم إعلان ترمب القدس عاصمة لإسرائيل. وستبقى سفارات معظم الدول في تل أبيب.