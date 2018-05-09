بوتين يعرب عن بالغ قلقه من قرار ترمب بشأن إيران

أعرب الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين، الأربعاء، عن قلقه البالغ حيال إعلان الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع #إيران.

وذكر المتحدث باسم بوتين ديمتري بيسكوف لوكالة أنباء ريا نوفوستي أن بوتين أعرب لمجلس الأمن القومي عن "قلقه البالغ حيال هذا القرار، وأكد مجدداً أهمية هذه الوثيقة".

ومن المقرر أن يلتقي بوتين في وقت لاحق الأربعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أيد قرار ترمب.

وقال نتنياهو قبيل مغادرة إسرائيل إن "اللقاءات بيننا دائما مهمة وهذا الاجتماع مهم بشكل خاص".

وشارك نتنياهو، بوتين الأربعاء مشاهدة العرض العسكري في الساحة الحمراء لمناسبة الانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، وشهد العرض أحدث الأسلحة الروسية.

والثلاثاء، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن "خيبة أملها العميقة" لقرار ترمب الذي عدته انتهاكاً صارخا للقانون الدولي.

ترتبط روسيا وإيرن بعلاقات سياسية واقتصادية وثيقة. وشيدت روسيا مفاعل مجمع بوشهر النووي الإيراني الوحيد. كما شرعت في بناء مفاعلين اثنين آخرين.

وأجرى الزعيمان الروسي والإسرائيلي سلسلة اجتماعات ومكالمات تليفونية في الأشهر الأخيرة، خصوصا فيما يتعلق بالنزاع في #سوريا حيث توعدت إسرائيل بمنع إيران من ترسيخ وجودها.