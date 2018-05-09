تركيا تحذر من نزاعات جديدة بعد قرار ترمب بشأن إيران

حذرت تركيا، الثلاثاء، من أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب القاضي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني يهدد باندلاع "نزاعات جديدة".

وكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، على تويتر أن "الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من الاتفاق حول النووي هو قرار سيتسبب بعدم الاستقرار وبنزاعات جديدة".

وقرر الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الثلاثاء، الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

ونعت ترمب #الاتفاق_النووي بـ"الكارثي"، وقال في كلمة متلفزة ألقاها في البيت الأبيض "أعلن اليوم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني" الذي وقع مع القوى الكبرى العام 2015.

وقال إن الاتفاق النووي كان لمصلحة إيران، ولم يحقق السلم، وإن إلغاء الاتفاق النووي مع إيران سيجعل أميركا أكثر أمانا.

وأضاف ترمب أن النظام الإيراني يشعل الصراعات في الشرق الأوسط، ويدعم المنظمات الإرهابية.