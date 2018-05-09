هزتان أرضيتان تضربان إسلام آباد خلال ساعات

شعر سكان #العاصمة_الباكستانية #إسلام _آباد ومناطق أخرى في وسط وشمال البلاد بهزة أرضية اضطرت العديد منهم لمغادرة منازلهم ومكاتبهم.

ووفق هيئة المسح والرصد الجيولوجي الباكستاني بلغت شدة الزلزال 6.4 على مقياس ريختر، ويقع مركزه على الحدود الأفغانية الطاجيكية، على عمق 97 كيلومتراً.

ووقع الزلزال عند الساعة 10:42 بتوقيت غرينتش وبعد ساعات من هزة مماثلة شعر بها سكان شمال #باكستان صباح اليوم عند الساعة 3:25 بتوقيت غرينتش وبلغت قوتها 5.5 على مقياس ريختر.

وتم تحديد مركز الزلزال على عمق 12 كيلومتراً في مقاطعة بنو في إقليم خيبر بختون خواه، وأسفرت الهزة عن إصابة 9 أطفال في أحد مدارس مقاطعة بنو من جراء التدافع.

ولم يُبلغ حتى الآن عن أية إصابات أو خسائر جراء الهزة الثانية. وتشهد باكستان هزات أرضية متكررة، ولعل أبرزها زلزال أكتوبر/تشرين الأول عام 2005، والذي راح ضحيته أكثر من 70 ألف نسمة وبلغت شدته 6.7 على مقياس ريختر.