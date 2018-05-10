أزمة تتفاقم مع تركيا بعد دعوة فرنسية لحذف آيات قرآنية

أعلن مسؤول في قطاع التعليم أن #تركيا علقت اليوم الخميس فتح أي أقسام جديدة للدراسات الفرنسية في جامعاتها، وسط خلاف متزايد مع #فرنسا بعد دعوات هناك لحذف آيات من القرآن الكريم.

وقال مسؤول بمجلس التعليم العالي التركي إن الجامعات التركية لن تفتح أي أقسام فرنسية جديدة، وإن 16 قسما موجودا بالفعل، ولم يتقدم أي طلاب للدراسة بها، لن يُسمح لها بقبول طلاب جدد.

وأضاف أن 19 قسما بها طلاب مسجلون حاليا سيُسمح لها بقبول طلاب جدد ومواصلة العام الدراسي على نحو طبيعي.



وأكد أن فرض قيود على الأقسام الفرنسية يعتب ردا بالمثل على فرنسا، مضيفاً أنه لا توجد برامج بالتعليم العالي في فرنسا تدرس الأدب التركي.



والعلاقات بين أنقرة وباريس متوترة بالفعل بسبب خلافات، فيما يخص #سوريا. وتدهورت العلاقات أكثر بعد رسالة مفتوحة نُشرت في فرنسا، ودعا فيها 300 شخص لحذف آيات من #القرآن.



وزعم الموقعون على الرسالة، ومن بينهم الرئيس السابق #نيكولا_ساركوزي، أن هذه الآيات "تنشر أفكارا عنيفة ومعادية للسامية". ورد الرئيس رجب طيب أردوغان ووزراء من حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه بانتقادات شديدة.



وقال أردوغان في خطاب: "هل أنتم في موقع يمنحكم الحق في تصريحات كتلك؟ نرى ذلك مجرد انعكاس لجهلكم. أنتم لا تختلفون عن داعش. مهما كانت شدة هجومكم على ما هو مقدس لدينا، فلن نفعل مثلكم".



وفرنسا أحد أشد منتقدي العملية العسكرية التي تنفذها تركيا في شمال سوريا، مستهدفة وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.