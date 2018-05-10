أكبر رئيس منتخب بالعالم.. فوز مفاجئ لماليزي بلغ الـ92

حطم السياسي الماليزي المخضرم، مهاتير محمد، البالغ من العمر 92 عاماً، الرقم القياسي، ليتربع على عرش أكبر سياسي منتخب في العالم، بعد فوز مفاجئ في الانتخابات، أعاد التحالف الذي انضم إليه إلى السلطة في #ماليزيا.

وقال مهاتير إنه يتوقع أن تجري مراسم توليه رئاسة الوزراء في وقت لاحق الخميس في أعقاب فوزه في الانتخابات، مؤكداً "الضرورة الملحة" لتوليه المنصب.

"بلبلة سابقة"

وأضاف في مؤتمر صحافي "نتوقع اليوم أن تتم مراسم أدائي القسم رئيساً للوزراء"، وهدأ المخاوف إزاء تأخر ذلك، قائلاً: "إن بعض الفوضى التي شابت العملية قد أزيلت.

إلى ذلك، قال "نأمل أن يكون لدينا رئيس للوزراء بحلول الساعة الخامسة بعد الظهر (0900 ت غ). إن أي تأخير يعني أن ليس هناك حكومة. وإن لم يكن هناك حكومة لن يكون هناك قانون أو أي مؤسسات".

وكان متحدث باسم القصر في ماليزيا أبلغ رويترز في وقت سابق أن مهاتير محمد لن يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للوزراء الخميس، دون أن يقدم سببا.

فوز غير متوقع

يذكر أن مهاتير حقق فوزاً غير متوقع الخميس على رأس تحالف يضم أحزاباً كانت تعارضه أثناء توليه السلطة خلال عقدين من الزمن، متقدماً على التحالف الحاكم باريسان ناسيونال (الجبهة الوطنية).

وعاد الرجل القوي إلى المشهد السياسي ليواجه نجيب رزاق الذي شوهت صورته فضيحة مالية كبيرة.

وفاز ائتلاف المعارضة بزعامة مهاتير بالأغلبية البسيطة اللازمة لتشكيل حكومة جديدة في الانتخابات التي أجريت الأربعاء، وهي نتيجة مذهلة ستنهي حكم الائتلاف الذي كان يقوده ذات يوم واستمر ستة عقود في السلطة.