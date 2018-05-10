أميركا: الحرس الثوري يتحمل مسؤولية تصرفاته المتهورة

نددت الولايات المتحدة، الخميس، "بالهجمات الصاروخية الاستفزازية" التي شنتها #إيران من سوريا وأيدت حق إسرائيل في ما اعتبرته الدفاع عن نفسها.

وقال البيت الأبيض في بيان "نشر النظام الإيراني أنظمة صواريخ هجومية في سوريا، تستهدف إسرائيل هو تطور غير مقبول وبالغ الخطورة

لمنطقة الشرق الأوسط بأسرها". وأضاف أن الحرس الثوري الإيراني "يتحمل المسؤولية كاملة عن عواقب تصرفاته المتهورة".

موضوع يهمك أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان لوسائل الإعلام المحلية، الخميس، أن إسرائيل هاجمت عشرات الأهداف الإيرانية في سوريا... بالفيديو.. تصعيد إسرائيلي سوري واستهداف مواقع إيرانية سوريا

وكانت إسرائيل ضربت ليل الأربعاء الخميس عشرات الأهداف العسكرية التي قالت إنها إيرانية في سوريا، رداً على إطلاق صواريخ نسبتها إلى إيران، وبتوجيه من قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ضد مواقع إسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة، بحسب ما أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي الخميس.

واستهدفت العملية التي تمت ليلاً، والتي تعتبر من بين الأهم للجيش الإسرائيلي في السنوات الأخيرة والأكبر ضد أهداف في سوريا، مصدر إطلاق صواريخ ومنشآت استخباراتية ولوجستية ومستودعات، بحسب ما أعلن اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس.

وبحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، فقد استهدفت الغارات، عشرات الأهداف العسكرية التابعة لفيلق القدس الإيراني داخل سوريا.

في المقابل، نفت إيران أن تكون قد ردت بأي صواريخ من سوريا، قائلة إن قوات النظام السوري هي التي أطلقت الصواريخ والمضادات، مستهدفة الصواريخ إسرائيل.