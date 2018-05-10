لافروف: ليس بوسعنا فعل شيء حيال عقوبات أميركا على إيران

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي #لافروف، الخميس، إنه يجب المحافظة على الاتفاق النووي مع إيران. لافتاً إلى أنه "ليس بوسعنا فعل شيء حيال قرار أميركا فرض عقوبات أحادية على إيران".

وأضاف لافروف في مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني هايكو ماس في موسكو، أن الأطراف الباقية في الاتفاق النووي يجب أن تعمل للحفاظ عليه.

واعتبر وزير الخارجية الروسي أن ردة فعل إيران "معقولة" بعد انسحاب أميركا من الاتفاق النووي. كما اعتبر أن انسحاب أميركا من الاتفاق النووي خرق لقرارات الأمم المتحدة.

وقال لافروف إن الاتفاق النووي يتعلق باستقرار المنطقة ويمنع انتشار التسلح النووي.

وأعرب عن قلقه من التصعيد بين إيران وإسرائيل و"ندعو للحوار". وقال إن #موسكو حثت إيران وإسرائيل على تفادي أي خطوات تؤدي إلى نزاع.

وأوضح لافروف أن الرئيس الروسي بوتين بحث مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في موسكو خطر التصعيد.

من جانبه قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه من المهم أن تلتزم #إيران بكافة التزاماتها الواردة بالاتفاق النووي.

وأضاف أنه تم الاتفاق على ضرورة عدم تصعيد الوضع في أوروبا.

وأكد وزير الخارجية الألماني أن مجلس الأمن الدولي محاصر فيما يتعلق بحل الأزمة السورية، مشددا على ضرورة الحل السياسي الذي يشمل جميع الأطراف 5 في سوريا.

وعن التصعيد الإيراني الإسرائيلي، قال ماس "ندين (الاستفزاز) الإيراني لإسرائيل.. لكن ندعو لعدم التصعيد".