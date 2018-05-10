11 قتيلاً في انفجار استهدف سوقا مزدحما بالصومال

قتل 11 شخصاً على الأقل وأصيب عشرة آخرون بجروح الأربعاء في انفجار وقع في سوق مزدحم في مدينة صغيرة تقع شمال مقديشو، بحسب ما أفاد مصدر أمني وشهود.

وقال محمد عبد الكريم المسؤول الأمني المحلي "تأكد لدينا مقتل 11 شخصا إضافة إلى سقوط 10 جرحى في الانفجار".

ولم يعرف حتى مساء الأربعاء إن كان الانفجار نتج عن انتحاري أو هو حدث بفعل عبوة مفخخة زرعت في سوق مدينة وانلاوين الصغيرة الواقعة على بعد 70 كلم شمال مقديشو.

وأضاف المسؤول الأمني "أن إصابات بعض الجرحى حرجة وأودعوا المستشفى في وانلاوين".

ووقع الانفجار عصر الأربعاء في ساعة ذروة داخل هذه السوق، حيث كان الكثير من السكان يتزودون بالقات.

وقال إسماعيل علي وهو من سكان البلدة "كان هناك الكثير من الناس عند وقوع الانفجار، لا نملك كافة المعلومات لكن قتل أكثر من عشرة اشخاص وهناك الكثير من الجرحى".

وأضاف محمد ظهير وهو شاهد آخر "عمت الفوضى السوق. سقط قتلى وجرحى، رأيت جثثا ممزقة لمدنيين وهناك عناصر من الأمن بين الضحايا".

ولم تعلن أي جهة حتى الآن تبنيها الاعتداء.