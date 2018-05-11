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إصابة 36 فلسطينياً برصاص جيش إسرائيل على حدود غزة

المصدر: غزة - رويترز
أرشيفية
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أفاد مراسل قناة العربية، نقلا عن الصحة الفلسطينية، بإصابة 36 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود غزة.

وكان مسعفون فلسطينيون قد قالوا في وقت سابق إن شخصاً أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في #غزة مع توافد المحتجين على الحدود بين القطاع وإسرائيل في آخر جمعة من الاحتجاجات التي بدأت قبل ستة أسابيع.

وقال منظمو الاحتجاجات التي تحمل اسم "مسيرة العودة الكبرى" إنهم يتوقعون توافد عشرات الآلاف من سكان غزة إلى المخيمات المقامة على الحدود في الأيام المقبلة.

وقتلت #قوات_الاحتلال_الإسرائيلية 43 فلسطينياً خلال #الاحتجاجات، المقرر أن تنتهي يوم 15 مايو/أيار في ذكرى "النكبة".

كلمات دالّة

#قوات الاحتلال الإسرائيلية, #غزة, #الاحتجاجات

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