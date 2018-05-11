بركان "ميرابي" بإندونيسيا ينفث رماداً بارتفاع 5500 متر

ثار بركان "ميرابي" الأكثر نشاطاً في إندونيسيا، حيث أرسل عموداً من الرماد يصل ارتفاعه إلى 5500 متر في السماء.

وقال المتحدث باسم وكالة التخفيف من الكوارث، سوتوبوبو بورو نوغروهو، إن ثوران البركان حدث صباح الجمعة فجأة وكان مصحوباً بصوت هدير قوي.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات، وطلبت السلطات المحلية من السكان الذين يعيشون على بعد 5 كيلومترات من فوهة البركان أن يغادروا المكان.

الجبل البالغ ارتفاعه 2968 متراً ويقع في جزيرة جاوة الرئيسية هو الأكثر نشاطاً من بين 500 بركان إندونيسي.

وكان آخر ثوران كبير له في عام 2010 وقتل 347 شخصاً.

يذكر أن إندونيسيا، وهي أرخبيل يضم 240 مليون نسمة، معرضة للزلازل والنشاط البركاني، لأنها تقع على طول "حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهي سلسلة من خطوط الصدع على شكل حدوة حصان.