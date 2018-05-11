بوتين وأردوغان: انسحاب واشنطن من "نووي إيران" خاطئ

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان، ونظيره الروسي، فلاديمير #بوتين، أن الانسحاب الأميركي من #الاتفاق_النووي الإيراني "خاطئ"، وشددا على ضرورة الحفاظ عليه، وفق ما أعلنت مصادر رئاسية تركية الجمعة.

واتفق بوتين وأردوغان، في اتصال هاتفي مساء الخميس، على أن "القرار الأميركي المتعلق بالاتفاق النووي كان خاطئاً، وشددا على أن الاتفاق يشكل نجاحاً دبلوماسياً يجب الحفاظ عليه".

وفي موسكو، أعلن الكرملين في بيان أن الرئيسين "شددا على أن الحفاظ على الاتفاق مهم جداً بالنسبة إلى الأمن الدولي والإقليمي وأيضاً لمنع انتشار الأسلحة".

كما أكد الجانبان عزمهما على مواصلة التعاون لهذه الغاية مع الدول الموقعة على الاتفاق.

وتم توقيع الاتفاق في تموز/يوليو 2015 بعد مفاوضات شاقة استمرت سنوات بين #إيران والدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي (روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا)، بالإضافة إلى ألمانيا. وينص الاتفاق على أن تعلق طهران برنامجها النووي حتى العام 2025.

ورغم الدعوات من قبل العديد من حلفائه، خصوصاً الأوروبيين، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الثلاثاء، انسحاب بلاده من الاتفاق.

كذلك أشار ترمب إلى إعادة فرض العقوبات على إيران، والتي تم رفعها في مقابل التزام الأخيرة عدم حيازة السلاح النووي.