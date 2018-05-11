مقتل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق خان يونس

لقي شاب فلسطيني مصرعه، اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق #خان_يونس على حدود #غزة.

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن مواطنا لقي حتفه وأصيب العشرات بالرصاص الحي وقنابل الغاز في الجمعة السابعة لمسيرات العودة والتي بدأت فعالياتها بعد ظهر اليوم.

وأفادت وزارة الصحة أن المواطن جبر سالم أبو مصطفى (40 عاما) قتل بطلق ناري في الصدر من قبل قوات الاحتلال شرق خان يونس، فيما أصيب 167 مواطنا بجراح مختلفة، و اختناق بالغاز من بينهم 7 بحالة خطيرة شرق قطاع غزة.

وأطلق جيش الاحتلال النار بكثافة صوب آلاف الفلسطينيين الذين وصلوا إلى الحدود في نقاط المواجهة الخامسة تلبية لدعوة اللجنة التنسيقية العليا لمسيرات العودة.

وأفاد المصدر أن من بين المصابين طفلا في الـ 16 من العمر أصيب برصاص اخترقت ساقيه عندما حاول وضع علم على السياج الأمني الفاصل.

واندلعت مواجهات عنيفة شرق مدينة غزة حيث تمكن الشبان من انتزاع جزء من السياج الأمني.

وأطلق المتظاهرون عشرات الطائرات الورقية المحملة بشعلة نارية نحو الحدود، ما أدى لاندلاع حرائق في الشرق من السياج الأمني قامت على إثره قوات من الدفاع المدني الإسرائيلي بالتوجه للمكان وإطفاء الحرائق.

وأطلق الفلسطينيون اسم جمعة الإعداد والنذير على الجمعة السابعة، مؤكدين مواصلة التظاهر وبقوة الاثنين والثلاثاء القادمين.