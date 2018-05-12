عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم

شاهد.. احتراق 11 سيارة بمواقف "مول" في دبي

المصدر: دبي- العربية.نت
رابط مختصر

سيطرت قوات الدفاع المدني والحريق في إمارة #دبي على حريق شب في 11 سيارة بمواقف مركز #أوت_ليت التجاري، بحسب مصدر بالدفاع المدني.

وأشار المصدر لوسائل الإعلام المحلية إلى أن البلاغ ورد مساء اليوم، السبت، حيث انتقلت على الفور فرق الإطفاء من مركز الليسيلي.

وتمكنت قوات الدفاع المدني من مكافحة #الحريق خلال أقل من نصف ساعة، دون أن يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات.

ومن المقرر أن يتولى خبير الحرائق من إدارة الهندسة الجنائية بشرطة دبي فحص موقع الحادث لتحديد أسباب وملابسات انتشار النيران إلى هذه المركبات.

كلمات دالّة

#أوت ليت, #دبي, #الحريق

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر