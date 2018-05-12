شاهد.. احتراق 11 سيارة بمواقف "مول" في دبي

سيطرت قوات الدفاع المدني والحريق في إمارة #دبي على حريق شب في 11 سيارة بمواقف مركز #أوت_ليت التجاري، بحسب مصدر بالدفاع المدني.

وأشار المصدر لوسائل الإعلام المحلية إلى أن البلاغ ورد مساء اليوم، السبت، حيث انتقلت على الفور فرق الإطفاء من مركز الليسيلي.

عاجل : حريق في عدد من المركبات في أوتلت مول للتسوق #دبي . pic.twitter.com/yunJKZYGjK — أخبار عجمان (@ajmannews) May 12, 2018

وتمكنت قوات الدفاع المدني من مكافحة #الحريق خلال أقل من نصف ساعة، دون أن يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات.

ومن المقرر أن يتولى خبير الحرائق من إدارة الهندسة الجنائية بشرطة دبي فحص موقع الحادث لتحديد أسباب وملابسات انتشار النيران إلى هذه المركبات.