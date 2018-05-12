بيونغ يانغ تكشف تفاصيل خطة لتفكيك موقع التجارب النووية

قالت وسائل الإعلام الرسمية في #كوريا_الشمالية، اليوم السبت، إن #بيونغ_يانغ قررت تفكيك موقع #التجارب_النووية في الفترة ما بين 23 و25 مايو أيار وفقا لما يتحدد في ضوء عوامل الطقس، وذلك وفاء بتعهدها السابق بالتوقف عن إجراء الاختبارات النووية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية في البلاد إن تفكيك الموقع سيشمل هدم جميع أنفاقه بالمتفجرات، وإغلاق مداخله، وإزالة جميع مواقع المراقبة وبنايات الأبحاث والمواقع الأمنية به.

وقالت كوريا الشمالية إنه سيتم دعوة صحفيين من دول أخرى من بينها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لتغطية الحدث من أجل "عرض عملية تفكيك منطقة الاختبارات (النووية) الشمالية بطريقة شفافة".