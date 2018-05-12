واشنطن تتعهد بمواصلة دعم الجيش اللبناني

قالت وزارة الدفاع الأميركية #البنتاغون، الجمعة، إن الجيش الأميركي ملتزم بدعم ومساعدة القوات المسلحة اللبنانية.

وفاز حزب الله – الذي تصفنه الولايات المتحدة إرهابياً - والأحزاب والسياسيون المتحالفون معه بأكثر من نصف مقاعد البرلمان البالغة 128 مقعداً في انتخابات جرت الأحد.

ويمكن أن تؤدي النتائج القوية التي حققها #حزب_الله ومن يدعمون احتفاظه بالسلاح إلى تعقيد السياسة الغربية تجاه لبنان الذي يعتمد على المساعدات الأجنبية والقروض لإنعاش اقتصاده.

وقالت اللفتنانت كوماندر ريبيكا ريبرتش المتحدثة باسم البنتاغون لرويترز في بيان "الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بدعم السيادة والاستقرار والأمن ومؤسسات الدولة في لبنان بما في ذلك القوات المسلحة اللبنانية بصفتها القوات المسلحة الشرعية الوحيدة في الدولة اللبنانية".

وأضافت "تعزيز العلاقة الدفاعية بين الولايات المتحدة ولبنان اكتسب أهمية إضافية في ضوء التهديدات المستمرة القادمة من سوريا بما في ذلك التحديات المستمرة من جانب تنظيم داعش والعدوان الإيراني".

وقالت إن #الولايات_المتحدة ولبنان يتشاركان في هدف بناء قدرات القوات المسلحة اللبنانية بصفتها "المدافع الشرعي الوحيد عن السيادة اللبنانية".

وقدمت الولايات المتحدة أكثر من 1.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية للبنان منذ عام 2006.