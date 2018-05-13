امرأة تتولى "أسقف لندن".. وهذا ما قالته بخطاب تنصيبها

أصبحت سارة مولالي، السبت، أول امرأة تتولى رتبة أسقف لندن، لتكون بذلك الثالثة في ترتيب هرم الكنيسة الأنغليكانية في #إنجلترا.

وجرت مراسم سيامة سارة مولالي في كاتدرائية القديس بولس، السبت، بالتزامن مع اليوم العالمي للممرضين، علما أنها ممرضة سابقة، وهي أصبحت بذلك الأسقف الثالث والثلاثين بعد المئة في تاريخ الكنيسة.

ووفقا للتقاليد، قرعت باب الكاتدرائية ثلاث مرات بعصاها الأسقفية، وهي الآن في المرتبة الثالثة في الكنيسة الأنغليكانية بعد أسقفي كانتربري ونيويورك.

وتحدثت في خطاب تنصيبها عن بعض المشكلات في #لندن، منها ظاهرة الاعتداءات بالسكاكين في الشوارع، وحوادث الاستغلال الجنسي التي شابت الكنيسة في تاريخها.

وتأسست الكنيسة الإنجليزية في العام 1534 في زمن الملك هنري الثامن، وتُقدّر نسبة أتباعها بحوالى 40% من المقيمين في إنجلترا.