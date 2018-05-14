أبو الغيط: افتتاح سفارة أميركا بالقدس "خطوة خطيرة"

قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الاثنين إن افتتاح السفارة الأميركية في #القدس "خطوة بالغة الخطورة" معتبرا أن الإدارة الأميركية لا تدرك "أبعادها الحقيقية".

وقال أبو الغيط في تصريح للصحافيين إن "تساقط القتلى الفلسطينيين اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يدق ناقوس خطر و(هو) تحذير لكل دولة لا تجد غضاضة في التماشي مع المواقف غير الأخلاقية أو القانونية" المتمثلة في نقل السفارة الأميركية إلى القدس"، مضيفا أن "افتتاح السفارة الأميركية في القدس المحتلة يُمثل خطوة بالغة الخطورة لا أعتقد أن الإدارة الأميركية تُدرك تبعاتها الحقيقية على المديين القصير والطويل".

وتابع أن الفلسطينيين "يشعرون بتخلي الولايات المتحدة عن دورها التاريخي كوسيط نزيه في هذا النزاع، بعد أن كشفت واشنطن مع الأسف عن انحيازٍ كامل للمواقف الإسرائيلية التي تُخاصم الشرعية والقانون الدوليين على طول الخط ".

وقتل عشرات الفلسطينيين الاثنين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال المواجهات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل قبل ساعات من تدشين سفارة الولايات المتحدة في القدس، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة.

واعتبر أبو الغيط أن "الدول المحترمة التي تنظر بمسؤولية للقانون وللمجتمع الدولي وحقوق الفلسطينيين امتنعت جميعاً عن المشاركة في هذا الهزل".

ودعا كل دول العالم إلى "التمسك بالمبادئ وعدم الإذعان للضغوط أو المغريات والابتعاد عن اتخاذ أي خطوة تضر بحقوق الشعب الفلسطيني المغلوب على أمره.. وتضر أيضا بفرص التسوية العادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي".