السودان يعلن عن تعديل وزاري كبير يشمل 7 حقائب

أعلنت الخرطوم، الاثنين، تعيين سبعة وزراء جدد في إطار تعديل وزاري شمل وزيري الخارجية والنفط.

واشتمل التعديل أيضا على تعيين وزراء الداخلية والعدل والزراعة والشباب والرياضة وكذلك ثمانية ولاة جدد للولايات.

وأصدر الرئيس السوداني عمر البشير، مراسيم جمهورية قضت بتعديل في حكومة الوفاق الوطني وشمل التعديل تعيين وزراء اتحاديين، ووزراء دولة وبعض ولاة الولايات.

ونص المرسوم الجمهوري على تعيين إبراهيم محمود وزيرا للداخلية، وتعيين الدرديري محمد أحمد وزيرا للخارجية.

ومحمد أحمد سالم في وزارة العدل، وعبدالله سليمان عبد الله سليمان في وزارة الزراعة والغابات

فيما تم تعيين أزهري عبد القادر عبد الله في وزارة النفط والغاز، وأبوالبشر عبد الرحمن يوسف في وزارة الشباب والرياضة.

وهاشم علي محمد سالم وزيرا برئاسة مجلس الوزراء.