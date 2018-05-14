بعد انتخابات لبنان وصدمة الإقالات.. الحريري يكشف السبب

لا تزال مفاعيل الانتخابات النيابية في لبنان، التي جرت في السادس من مايو، تلقي بظلالها على المشهد السياسي، لاسيما داخل تيار المستقبل، الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد #الحريري.

موضوع يهمك شكلت نتائج الانتخابات النيابية في #لبنان، مفاجأة للعديد من الأحزاب، وفي طليعتها #تيار_المستقبل، الذي يرأسه سعد الحريري،... لبنان.. كرة الانتخابات تطيح برؤوس كبرى في تيار الحريري العربية

فبعد أن استقال مدير مكتبه #نادر_الحريري السبت، عمد رئيس تيار المستقبل إلى إقالة اسمين كبيرين في التيار كانا من ضمن المسؤولين عن الماكينة الانتخابية لاسيما في بيروت والبقاع والشمال، وهما وسام الحريري (منسق عام الانتخابات) وماهر أبو الخدود، مدير دائرة المتابعة في مكتب الحريري، وكشف سعد الحريري في تغريدة مسائية السبب.

وكتب على حسابه على تويتر مساء الأحد: "النظريات والتكهنات حول اللي صار كتيرة، باختصار بقول الإقالات اللي حصلت إلها سبب واحد هو المحاسبة. جمهور المستقبل قال كلمته وأنا سمعتها، وتطلعات الناس وآمالها ما رح تخيب أبداً".

النظريات والتكهنات حول اللي صار كتيرة، باختصار بقول الاقالات اللي حصلت الها سبب واحد هو المحاسبة. جمهور المستقبل قال كلمته وانا سمعتها، وتطلعات الناس وآمالها ما رح تخيب ابداً. سبق وقلت للكل سعد الحريري ٢٠١٨ غير . وبيبقى كلمة شكر من القلب لجهود نادر الحريري. — Saad Hariri (@saadhariri) May 13, 2018

إلى ذلك، كرر ما كان أعلنه سابقاً، من أن سعد الحريري بعد 2018 ليس كما قبله، دون أن يوضح ما يعنيه، تاركاً باب التكهنات مفتوحاً على مصراعيه.

كما كرر شكره لابن عمته النائبة بهية الحريري، نادر الحريري، قائلاً: "بيبقى كلمة شكر من القلب لجهود نادر الحريري".