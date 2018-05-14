عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم

بعد انتخابات لبنان وصدمة الإقالات.. الحريري يكشف السبب

المصدر: دبي - العربية.نت
رابط مختصر

لا تزال مفاعيل الانتخابات النيابية في لبنان، التي جرت في السادس من مايو، تلقي بظلالها على المشهد السياسي، لاسيما داخل تيار المستقبل، الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد #الحريري.

موضوع يهمك
?
شكلت نتائج الانتخابات النيابية في #لبنان، مفاجأة للعديد من الأحزاب، وفي طليعتها #تيار_المستقبل، الذي يرأسه سعد الحريري،...

لبنان.. كرة الانتخابات تطيح برؤوس كبرى في تيار الحريري لبنان.. كرة الانتخابات تطيح برؤوس كبرى في تيار الحريري العربية

فبعد أن استقال مدير مكتبه #نادر_الحريري السبت، عمد رئيس تيار المستقبل إلى إقالة اسمين كبيرين في التيار كانا من ضمن المسؤولين عن الماكينة الانتخابية لاسيما في بيروت والبقاع والشمال، وهما وسام الحريري (منسق عام الانتخابات) وماهر أبو الخدود، مدير دائرة المتابعة في مكتب الحريري، وكشف سعد الحريري في تغريدة مسائية السبب.

وكتب على حسابه على تويتر مساء الأحد: "النظريات والتكهنات حول اللي صار كتيرة، باختصار بقول الإقالات اللي حصلت إلها سبب واحد هو المحاسبة. جمهور المستقبل قال كلمته وأنا سمعتها، وتطلعات الناس وآمالها ما رح تخيب أبداً".

إلى ذلك، كرر ما كان أعلنه سابقاً، من أن سعد الحريري بعد 2018 ليس كما قبله، دون أن يوضح ما يعنيه، تاركاً باب التكهنات مفتوحاً على مصراعيه.

كما كرر شكره لابن عمته النائبة بهية الحريري، نادر الحريري، قائلاً: "بيبقى كلمة شكر من القلب لجهود نادر الحريري".

سعد الحريري مع عمته وأحمد ونادر الحريري سعد الحريري مع عمته وأحمد ونادر الحريري

كلمات دالّة

#الحريري, #نادر الحريري, #سعد الحريري

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر