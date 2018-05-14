حسن نصر الله: أطلقنا 55 صاروخاً على إسرائيل في الجولان

ذكر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله اليوم الاثنين أن هجوما صاروخيا من #سوريا على هضبة #الجولان التي تحتلها إسرائيل الأسبوع الماضي مثل "مرحلة جديدة تماما" في الحرب السورية، كاشفا عن إطلاق 55 صاروخا على مواقع إسرائيلية في الجولان السورية المحتلة.

وأعلنت #إسرائيل أن الهجوم شنه الحرس الثوري الإيراني الذي أسس حزب الله عام 1982. وتقاتل الجماعة الشيعية في #سوريا دعما لرئيس النظام السوري #بشار_الأسد.



وقال #نصر_الله في خطاب تلفزيوني إن الهجوم الصاروخي أظهر أن سوريا وحلفاءها مستعدون للذهاب "إلى أبعد مدى" للدفاع عن سوريا في مواجهة إسرائيل.

وأضاف: "تم إطلاق 55 صاروخا وبعضها من الحجم الكبير على مواقع الاحتلال في الجولان المحتل ودوت انفجارات ضخمة أجبرت سكان المستعمرات في الجولان على النزول إلى الملاجئ".



وكانت إسرائيل أعلنت أن منظومتها للدفاع الجوي (القبة الحديدية) أسقطت 20 صاروخا في الهجوم الذي وقع الخميس الماضي.