من جديد انفجار سيارة بإندونيسيا.. والرئيس: "جبناء" 

قال الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، الاثنين، إن سلسلة الهجمات الانتحارية التي وقعت في مدينة سورابايا "فعل جبناء" وتعهد بإجازة مشروع قانون جديد لمكافحة #الإرهاب للتصدي لشبكات المتطرفين في بلاده.

وأضاف ويدودو في محطة مترو التلفزيونية "هذا فعل جبناء وعمل بشع وهمجي"، مشيراً إلى الهجمات التي وقعت على ثلاث كنائس في المدينة يوم الأحد، إضافة إلى هجوم خارج مكتب للشرطة، الاثنين، بحسب رويترز.

وكانت الشرطة الإندونيسية قد أعلنت أن العديد من رجال الشرطة أصيبوا في انفجار سيارة بمدينة سورابايا الاثنين، وذلك بعد يوم واحد من قتل متطرفين ما لا يقل عن 13 شخصا في هجمات انتحارية على كنائس في ثاني أكبر مدن إندونيسيا.

وقال فرانس بارونج مانجيرا، المتحدث باسم الشرطة في جاوة الشرقية إن التفجير وقع في الساعة 8.50 (0150 بتوقيت غرينتش) في مكاتب الشرطة.

وتابع : "وقع انفجار ولا نعرف على وجه الدقة ما حدث".