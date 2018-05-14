23 قتيلاً جراء عاصفة ترابية قوية في الهند

ضربت عاصفة ترابية قوية وأمطار مناطق من الهند، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 23 شخصاً وإصابة أكثر من 40 آخرين، وبذلك يصل عدد القتلى في عواصف مماثلة غير مسبوقة هذا الشهر إلى 157.

وقال المسؤول الحكومي، أفينيش أوستي، إن عاصفة بسرعة رياح تصل إلى 70 كيلومتراً في الساعة الأحد هدمت عشرات المنازل واقتلعت الأشجار وخطوط الكهرباء في ولاية أوتار براديش شمال البلاد.

وأضاف أوستي أن تسعة أشخاص على الأقل قضوا وأصيب 23 آخرون في مناطق مختلفة من الولاية.

وذكرت وكالة أنباء برس ترست الهندية أن شخصين آخرين قتلا وأصيب 18 في العاصمة الهندية.

اجتاحت العاصفة الترابية مناطق من ولاية البنغال الغربية وولاية أندرا براديش جنوب البلاد.