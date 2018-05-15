ألمانيا تؤيد إجراء تحقيق مستقل حول العنف في غزة

أعلنت #الحكومة_الألمانية تأييدها إجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف في #غزة.

ودعا متحدث باسم الحكومة الألمانية كل الأطراف لمحاولة نزع فتيل الوضع على الحدود بين غزة وإسرائيل.

وكانت غزة قد شهدت، الاثنين، في ذكرى النكبة، وبالتزامن مع افتتاح السفارة الأميركية في القدس بحضور ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إيفانكا وزوجها، جاريد كوشنر، مجزرة ارتكبتها إسرائيل، وراح ضحيتها 61 قتيلاً فلسطينياً وأكثر من 2000 جريح، بحسب أرقام المؤسسات الصحية في القطاع.

وسيشيع القتلى الفلسطينيون اليوم الثلاثاء، بحسب ما أفاد خالد البطش، رئيس اللجنة المنظمة للاحتجاجات، قائلاً: "اليوم سيكون يوم تشييع الجنازات، ولا وجود لخطط لمسيرات حدودية.

وكان مسؤولون صحيون بغزة أفادوا بأن حصيلة المحتجين الفلسطينيين القتلى يوم الاثنين ارتفعت إلى 61، بينهم 57 قتلوا بنيران إسرائيلية حية، وطفل لقي حتفه جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وآخرون قتلوا اليوم الثلاثاء متأثرين بجراحهم.