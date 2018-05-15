الأربعاء.. محادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين 

قالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية إن الكوريتين اتفقتا، الثلاثاء، على إجراء محادثات رفيعة المستوى الأربعاء، لبحث الخطوات الضرورية من أجل تنفيذ تعهد بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

ويبحث الاجتماع خططاً محددة ضرورية لتنفيذ إعلان قمة 27 أبريل نيسان بين الكوريتين، والذي يتضمن تعهدات بإنهاء سبعة عقود من الحرب هذا العام، والسعي من أجل النزع التام للأسلحة النووية.

وقالت الوزارة في بيان "سيعقد الجنوب والشمال اجتماعاً رفيع المستوى في 16 مايو في قصر السلام في بانمونجوم لبحث تنفيذ إعلان بانمونجوم لسلام ورخاء ووحدة شبه الجزيرة الكورية".

وسيكون الاجتماع هو الأحدث في سلسلة من الخطوات التي اتخذتها كوريا الشمالية، والتي أنعشت الآمال في إنهاء 7 عقود من الصراع في شبه الجزيرة الكورية.

وكانت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية قد قالت يوم السبت، إن بيونغ يانغ قررت تفكيك موقع التجارب النووية في الفترة ما بين 23 و25 مايو أيار، وذلك وفاء بتعهدها بالتوقف عن إجراء اختبارات نووية.

جاء ذلك قبل شهر من اجتماع قمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في سنغافورة.

وفي محادثات الأربعاء سترسل كوريا الشمالية وفدا من 29 فردا يقوده ري سون جون، رئيس لجنة التوحيد السلمي للدولة، وسيقود تشو ميونج جيون وزير الوحدة في كوريا الجنوبية فريق بلاده الذي يضم 5 أفراد.