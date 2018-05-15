الكرملين: قلقون جدا من مقتل عشرات الفلسطينيين

قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم #الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن موسكو قلقة جدا لمقتل عشرات الفلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية على حدود قطاع #غزة أمس الاثنين، مضيفاً أنها تراقب الوضع عن كثب.

وذكر بيسكوف خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف أن روسيا تحث دولا خاصة أطراف الرباعية الدولية للوساطة في الشرق الأوسط على تفادي التصرفات التي قد تلهب التوتر في المنطقة.

وقتلت القوات الإسرائيلية بالرصاص عشرات المحتجين الفلسطينيين الاثنين، بعد أن أجج افتتاح مقر #السفارة_الأميركية في #القدس رسمياً التوترات خلال مظاهرات بدأت قبل أسابيع.