مذبحة غزة.. تركيا تطرد سفير إسرائيل والأخيرة ترد

قررت #تركيا، الثلاثاء، طرد السفير الإسرائيلي، إيتان نائيه، واعتبرته شخصاً غير مرغوب فيه. وعقب عدة ساعات، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أن القنصل التركي العام استدعي إلى رئيس التشريفات في الوزارة و"طُلب منه المغادرة إلى بلاده لوقت ما من أجل التشاور".

وشن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجوما لاذعاً الثلاثاء على رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قائلا إنه يقود "دولة عنصرية" ويداه ملطختان بالدم الفلسطيني.

وقبيل اتخاذ أنقرة قرار الطرد، استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الإسرائيلي احتجاجاً على أعمال العنف الدامية في #غزة، والتي حصدت 61 قتيلاً وأكثر من 2000 جريح. وطلبت أنقرة من سفير تل أبيب "العودة إلى بلاده لفترة معينة".

ودعا رئيس الوزراء التركي بن علي #يلدرم، الثلاثاء، الدول الإسلامية التي تربطها علاقات بإسرائيل إلى "إعادة النظر فيها"، غداة مجزرة قطاع غزة.

وطالب يلدرم بعقد "قمة طارئة" لمنظمة #التعاون_الإسلامي التي تضم 57 عضوا الجمعة في تركيا، من دون أن يتضح حتى الآن ما إذا كانت ستعقد على مستوى رؤساء الدول.

وقال رئيس الوزراء خلال اجتماع في أنقرة للكتلة البرلمانية للحزب الحاكم "على الدول الإسلامية أن تعيد النظر في علاقاتها مع إسرائيل. على العالم الإسلامي أن يتحرك في شكل مشترك ويتكلم بصوت واحد في مواجهة هذه المجزرة".

وتتولى تركيا الرئاسة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت قمة في اسطنبول في كانون الأول/ديسمبر بناء على دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان للتنديد بقرار نظيره الأميركي دونالد ترمب نقل سفارة بلاده إلى #القدس.

وأكد مسؤول في الخارجية التركية لم يكشف هويته أن اجتماع منظمة التعاون الإسلامي سيعقد الجمعة في اسطنبول.