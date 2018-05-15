غزة.. المحكمة الجنائية الدولية تتعهد بإجراءات للمحاسبة

أعلنت مدعية المحكمة الجنائية الدولية #فاتو_بنسودا الثلاثاء أنها تراقب عن كثب الاضطرابات في #غزة و"ستتخذ أي إجراءات ضرورية" لمقاضاة المسؤولين عن الجرائم.

وقالت في بيان: "موظفونا يتابعون التطورات الميدانية عن كثب ويسجلون أي جريمة مفترضة يمكن أن تكون ضمن "نطاق صلاحيات المحكمة".

وأكدت أنه "يجب أن يتوقف العنف"، ودعت "كل المعنيين الى الامتناع عن مزيد من التصعيد في هذا الوضع" كما حثت الجيش الإسرائيلي على "تجنب الاستخدام المفرط للقوة".

وقتلت القوات الإسرائيلية 61 فلسطينيا خلال اشتباكات واحتجاجات الاثنين بسبب نقل #السفارة_الأميركية الى #القدس.

وانضمت السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية في كانون الثاني/يناير 2015 ووقعت على ميثاق روما الذي تأسست بموجبه المحكمة.

وطلب الفلسطينيون من المدعية التحقيق في جرائم مفترضة ارتكبت في الأراضي الفلسطينية في الحرب في غزة العام الماضي، وفتحت بنسودا تحقيقها بعد ذلك بأيام.

وقالت بنسودا الثلاثاء إن "مكتبي يجري حاليا تحقيقات أولية بشأن الوضع في فلسطين". وأضافت: "سأراقب وسأتخذ أي إجراء ضروري تفرضه علي صلاحياتي بموجب ميثاق روما".

وأكدت أنها علمت "بقلق" بالوفيات يوم الاثنين والتي رفعت عدد القتلى إلى أكثر من "مئة وعدة آلاف من الجرحى" منذ بدأ الاحتجاجات في 30 آذار/مارس بحسب التقارير.