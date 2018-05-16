مقتل شرطي و4 مهاجمين باعتداء جديد في إندونيسيا

قتلت قوات الأمن الإندونيسية، الأربعاء، أربعة مسلحين بعد هجوم، تبناه تنظيم #داعش، على مركز للشرطة في شمال غربي البلاد قضى فيه شرطي، وفق السلطات المحلية.

وأعلنت الشرطة أن المهاجمين اقتحموا بشاحنة صغيرة بوابة مركز الشرطة في رياو بجزيرة سومطرة وهاجموا شرطيين بسيوف.

من جانبه، قال متحدث باسم الشرطة الوطنية، سيتيو واسيستو: "قتل أربعة رجال وفر واحد"، بعدما كانت حصيلة سابقة صادرة عن الشرطة المحلية أفادت بمقتل ثلاثة مهاجمين.

كذلك أصيب شرطيان في الهجوم، الذي يعقب سلسلة من العمليات الانتحارية وقعت في الأيام الأخيرة في سورابايا، ثاني مدن إندونيسيا في جزيرة جاوا، أسفرت عن مقتل 13 شخصاً و13 مهاجماً.

ونفذت عائلة من خمسة أشخاص، بينهم فتاة في الثامنة، الاثنين، عملية انتحارية استهدفت مركزاً للشرطة في سورابايا، غداة قيام عائلة أخرى تضم قاصرين أيضاً بمهاجمة ثلاثة كنائس في هذه المدينة.

وتبنى تنظيم #داعش هجمات سورابايا، في أكبر دولة إسلامية عددياً في العالم.