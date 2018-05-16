بعد السفير.. تركيا تطلب من قنصل إسرائيل المغادرة مؤقتاً

بعد طرد أنقرة للسفير الإسرائيلي، الثلاثاء، طلبت وزارة الخارجية التركية من القنصل الإسرائيلي العام في اسطنبول، يوسي ليفي سافري، المغادرة "لبعض الوقت"، وذلك بعد أن قتلت قوات الاحتلال أكثر من 60 فلسطينياً خلال احتجاجات على الحدود مع غزة.، وفق ما أفادت وكالة الأناضول للأنباء الأربعاء.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولي الوزارة للحصول على تعقيب.

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وقررت #تركيا، الثلاثاء، طرد السفير الإسرائيلي، إيتان نائيه، واعتبرته شخصاً غير مرغوب فيه. وعقب عدة ساعات، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أن القنصل التركي العام استدعي إلى رئيس التشريفات في الوزارة و"طُلب منه المغادرة إلى بلاده لوقت ما من أجل التشاور".

وشن الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان، هجوماً لاذعاً الثلاثاء على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين #نتنياهو، قائلاً إنه يقود "دولة عنصرية" ويداه ملطختان بالدم الفلسطيني.

وتظاهر مئات الأشخاص بدعوة من منظمات عدة أمام القنصلية الإسرائيلية في اسطنبول الثلاثاء.

ومن المقرر أن ينظم تجمع الجمعة عند الساعة 12.00 بتوقيت غرينتش في اسطنبول بدعوة من أردوغان تحت شعار "وقف الطغيان".