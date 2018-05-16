وزراء الخارجية العرب يجتمعون الخميس لبحث الموقف بغزة

يعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعاً طارئاً، الخميس، على مستوى وزراء الخارجية بطلب من السعودية لبحث الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية.

وذكر مصدر دبلوماسي أن الاجتماع يهدف لمواجهة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والتحرك لمواجهة القرار الذي وصفه بغير القانوني الذي اتخذته الولايات المتحدة الأميركية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس.

وشيع سكان قطاع غزة 60 قتيلاً سقطوا الاثنين بنيران القوات الإسرائيلية في أدمى يوم بالقطاع خلال سنوات في احتجاجات على الحدود تزامنت مع افتتاح الولايات المتحدة سفارتها في القدس.

هذا ومن المتوقع أن تعقد الجامعة العربية اجتماعاً الأربعاء على مستوى الممثلين الدائمين.

وعقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، جلسته الخاصة بالتطورات في غزة، وبين الدعوات إلى ضبط النفس والتدخل الدولي وإجراء تحقيق مفتوح تباينت مطالبُ سفراءِ الدول المتحدثين خلال الجلسة، التي بدأت بدقيقة صمت على أرواح الضحايا الفلسطينيين.

وفي مواجهة دعوات التهدئة، كان هناك إشادة أميركية بما وصفته بضبط إسرائيل للنفس، وهجومٌ لاذع شنته مندوبة واشنطن على حماس، متهمة إياها بالتحريض على العنف.

من جانبها قالت الكويت إنها ستقدم مشروع قرار إلى #مجلس_الأمن الدولي بشأن "حماية المدنيين الفلسطينيين" في أعقاب مجزرة غزة.

واجتمع المجلس بعد أكثر يوم يشهد سقوط قتلى من الفلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي منذ حرب #غزة عام 2014.