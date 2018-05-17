القاهرة.. وزراء الخارجية العرب يبحثون اليوم مجزرة غزة

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اجتماعاً طارئاً اليوم في القاهرة، وذلك بناء على طلب من المملكة العربية #السعودية، لبحث الأزمة في الأراضي الفلسطينية.

ويهدف الاجتماع إلى صياغة رد موحد لمواجهة التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين بعد مقتل عشرات المتظاهرين وجرح أكثر من 2000 في ذكرى النكبة، التي تزامنت مع احتجاجات على نقل السفارة الأميركية إلى #القدس.

موضوع يهمك افتتحت الولايات المتحدة رسمياً سفارتها لدى إسرائيل في #القدس اليوم الاثنين، في خطوة مثيرة للجدل في حفل تضمن كلمة مصورة... رسمياً.. أميركا تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس العرب و العالم

وشيع سكان قطاع غزة 60 قتيلاً سقطوا الاثنين بنيران القوات الإسرائيلية في أدمى يوم بالقطاع خلال سنوات في احتجاجات على الحدود.

وعقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، جلسته الخاصة بالتطورات في غزة، وبين الدعوات إلى ضبط النفس والتدخل الدولي وإجراء تحقيق مفتوح تباينت مطالبُ سفراءِ الدول المتحدثين خلال الجلسة، التي بدأت بدقيقة صمت على أرواح الضحايا الفلسطينيين.