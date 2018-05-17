غارات إسرائيلية على مواقع لحماس في غزة

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر الخميس، عدة غارات جوية استهدفت مواقع لحركة #حماس في قطاع #غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، إن "مواطناً فلسطينياً أصيب بشظايا في قصف على بيت لاهيا، ونقل إلى مستشفى الإندونيسي"، موضحاً أن "حالته متوسطة" الخطورة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه شنّ، ليل الأربعاء- الخميس، غارة جوية على منشآت لحماس في قطاع غزة، رداً على إطلاق نار على جنود وعلى مدينة سديروت.

وتابع البيان أن "الجيش ضرب أهدافاً لحركة حماس في شمال قطاع غزة، خصوصاً بنى تحتية وورشا لتصنيع الأسلحة".

وكانت دبابات إسرائيلية قد قصفت، مساء الأربعاء، عدة مواقع لحماس في القطاع رداً على إطلاق نار باتجاهها.

وقالت شرطة الاحتلال إن منزلاً في مدينة سديروت أصيب بأضرار، الأربعاء، بنيران سلاح رشاش ثقيل أطلقت من قطاع غزة دون وقوع ضحايا.