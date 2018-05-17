كوريا الشمالية لن تعقد محادثات مع الجنوب قبل "حل قضايا"

أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن #كوريا_الشمالية لن تعقد محادثات مع كوريا الجنوبية ما لم يتم حل القضايا التي أدت إلى تعليق اجتماع رفيع المستوى هذا الأسبوع.

وندد ري سون جون، رئيس لجنة الوحدة السلمية في كوريا الشمالية، بتدريبات "ماكس ثاندر" الجوية السنوية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، كما انتقد برلمان #كوريا_الجنوبية لإجرائه محادثات مع شخصيات "وضيعة" دون أن يحددها بالاسم.

وبدأت مناورات "ماكس ثاندر" التي تستمر أسبوعين في 11 أيار/مايو بمشاركة نحو مئة طائرة من البلدين بينها مقاتلات خفية من نوع اف-22.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية عن ري سون جون قوله الخميس "ما لم تتم تسوية الأوضاع الخطيرة التي أدت إلى تعليق المحادثات رفيعة المستوى بين الشمال والجنوب، لن يكون أمرا سهلا إجراء محادثات مباشرة مجددا مع النظام الحالي في كوريا الجنوبية".

وقال ري رئيس لجنة التوحيد السلمي للكوريتين "لقد أثبتت السلطات الكورية الجنوبية الحالية جليا أنها مجموعة من الجهلة وعديمي الكفاءة، وأنها تفتقد لأدنى حس بالمسؤولية حيال الأوضاع الراهنة"، مندداً برد الفعل الكوري الجنوبي على إلغاء المحادثات.

وتشكل اللهجة المستخدمة في تصريح المسؤول الكوري الشمالي وبيان الوكالة الكورية الشمالية عودة مفاجئة للخطاب السابق الذي كانت تعتمده بيونغ يانغ، التي لطالما بررت سعيها للحصول على السلاح النووي بالدفاع عن نفسها بوجه أي اجتياح أميركي.