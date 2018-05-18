إسرائيل تبني سياجا دفاعيا حول مطار جديد في إيلات

أعلن مسؤول في الجيش الإسرائيلي أن #إسرائيل أنهت بناء جزء من سياجها الحدودي من الجهة الشرقية مع #الأردن وتقوم ببناء غلاف دفاعي فريد من نوعه حول مطار مدني جديد في #إيلات في ما يشكل "شبكة" لحمايتها من الصواريخ.

وقال المسؤول في الجيش في بيان الجمعة "إن الحدود الشرقية لدولة إسرائيل هادئة نسبيا مع #الأردن" الذي ترتبط معه بمعاهدة سلام، وفي السنوات الأخيرة بدأت إسرائيل ببناء مطار "رامون" الدولي في وادي تمناع.

وتابع المسؤول: "ومن أجل التشغيل السليم للمطار يتطلب ذلك بناء غلاف دفاعي حول المطار على طول الحدود الشرقية للأردن، يتضمن شبكة أسيجة بارتفاع 26 متراً مضادة للصواريخ هي الأولى من نوعها. وهي من اختراع وحدة الهندسة في الجيش الإسرائيلي" وتكلفتها نحو 60 مليون شيكل أي نحو (17 مليون دولار).

وبنت إسرائيل خلال العامين الماضيين جدارا بطول 34 كيلومتراً على الحدود مع الأردن بارتفاع 6 أمتار، ثلاثة أمتار منها مبنية بالإسمنت بتكلفة إجمالية بلغت 288 مليون شيكل أي نحو (82 مليون دولار)، وفق المصدر نفسه.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "إن السياج الجديد هو استمرار للسياج الذي بني على طول الحدود المصرية ومنع دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى إسرائيل والحركات الإرهابية المختلفة".

وأوضحت سلطة المطارات أن "المطار الجديد هو أول مطار دولي وداخلي يشكل البوابة الجوية الجنوبية لإسرائيل وسيخدم بالأساس السياحة الداخلية والدولية لمدينة إيلات ومواقع الترفيه السياحية في الجنوب مثل البحر الميت".

وأضافت سلطة المطارات "خطط في المطار مسار إقلاع وهبوط طوله 3600 متر، بحيث يمكن من إقلاع طائرات كبيرة الحجم، ويخدم نحو 1,8 مليون مسافر سنويا بمستوى عال". ومن المتوقع أن يفتتح المطار ما بين نهاية عام 2018 وبداية عام 2019.