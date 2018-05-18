الحكم بإعدام رجل دين على صلة بتفجيرات كنائس إندونيسيا

طالب الادعاء الإندونيسي بتنفيذ حكم الإعدام بحق رجل الدين المتطرف أمان عبدالرحمن، وبحسب ممثلي الادعاء فإن التوصية بتطبيق عقوبة الإعدام جاءت بعد سماع شهادات الشهود، والتحقق من أدلة أخرى قدمت إلى المحكمة التي بدأت في 15 فبراير الماضي بتورط رجل الدين المتطرف أمان عبدالرحمن بقضايا الإرهاب والتفجيرات التي شهدتها البلاد، ومن المتوقع أن يقدم أمان ومحاميه طعنهما يوم الجمعة المقبل قبل أن يعلن القضاة الحكم.

ويقضي أمان المتهم بتمويل معسكر تدريب للجماعة الإسلامية شبه العسكرية حكما بالسجن لمدة 9 سنوات، كما ثبت تورطه بتفجير السفارة الأسترالية، وكذالك التفجيرات الانتحارية في كامبونج ميلايو، وتفجير كنيسة ساماريندا، وهجوم شرطة مدينة ميدان، وشرطة بيما في العام 2016 و2017.

أمان الذي دعا في تصريحات له المسلمين إلى تحرير أنفسهم من هذا النظام ومهاجمة الشرطة والجيش وغيرهم ممن يروجون للدفاع عن النظام، ثبت تورطه بإعطاء التوجيهات لهجوم #جاكرتا وأيده من وراء القضبان.

كما تبين أن منفذي الهجمات الإرهابية الكبرى التي ضربت مدينة سورابايا كانوا قد زاروا أمان في السجن في وقت سابق.