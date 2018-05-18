الكويت.. مشروع قرار أممي بإرسال حماية دولية إلى غزة

طرحت الكويت التي تشغل مقعدا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، على الأعضاء الأربعة عشر، مشروع قرار يدعو إلى إرسال "بعثة سلام دولية" إلى قطاع غزة.

ومشروع القرار يطلب اتخاذ إجراءات لضمان أمن وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة مع إرسال بعثة للحماية الدولية.

ووزعت بعثة #الكويت لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي يطالب بنشر قوات دولية لحماية الفلسطينيين بقطاع #غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفاد دبلوماسيون بالأمم المتحدة في تصريحات لصحافيين، مفضلين عدم الكشف عن أسمائهم كونهم غير مفوضين بالتصريح للإعلام، أن مجلس الأمن سيبدأ مناقشة مشروع القرار اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وفي المقابل رفض مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة السفير داني دانون، مشروع القرار الكويتي.

ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن يقدم إلى أعضاء مجلس الأمن تقريرا في غضون 30 يوماً من اعتماد القرار، بشأن مقترحات ووسائل لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة.

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في أكثر من مناسبة، المجتمع الدولي إلى توفير حماية دولية للفلسطينيين من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحقهم.

وارتكب جيش الاحتلال، الاثنين والثلاثاء، مجزرة دامية بحق المتظاهرين على حدود قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 62 فلسطينيًا وجرح 3188 آخرين، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة، الذي تم الاثنين، ويحيون الذكرى الـ70 للنكبة الفلسطينية.