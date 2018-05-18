بريطانيا تدعو إلى اجتماع لتعزيز حظر الأسلحة الكيمياوية

دعا وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، الأطراف الموقعة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية إلى اجتماع في يونيو/حزيران للاتفاق على سبل تعزيز الاتفاقية/ وذلك في أعقاب استخدام الأسلحة المحظورة في الآونة الأخيرة.

وقال جونسون في بيان "ننضم إلى شركائنا اليوم في الدعوة إلى عقد جلسة خاصة لمؤتمر الدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية في يونيو للاتفاق على تحرك لدعم الاتفاقية والهيئة القائمة على تطبيقها، منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية".

وأضاف "سوف نضمن معا الالتزام بالحظر العالمي لاستخدام الأسلحة الكيمياوية".