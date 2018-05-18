كوبا.. تحطم طائرة ركاب بعد إقلاعها من مطار هافانا

أفادت مصادر متطابقة أن طائرة تابعة لشركة "كوبانا دي افياثيون" تحطمت، الجمعة، بعيد إقلاعها من مطار هافانا.

وذكرت الوكالة الرسمية أن "الحادث وقع قرب المطار" الدولي، في حين أفادت مصادر ملاحية وشهود لفرانس برس أن طائرة البوينغ 737 التي كانت متجهة إلى شرق كوبا تحطمت بعيد إقلاعها.

وأضافت المصادر أن سحابة كثيفة من الدخان تصاعدت قرب المطار.

ووفق الإعلام الحكومي الكوبي فإنه كان على متن الطائرة 104 ركاب.

وذكر موقع "كوبا ديبيت" أنه لم يتضح بعد إذا كان هناك ضحايا.

وقال التلفزيون الرسمي ومواقع على الإنترنت، إن الطائرة كانت متجهة إلى مدينة هولغوين شرقا، وتحطمت بين المطار في جنوب هافانا وبلدة سانتياغو دي لاس فيغاس القريبة.

وكانت الطائرة مستأجرة من قبل شركة كوبانا، التي أخرجت من الخدمة العديد من طائراتها القديمة في الأشهر الأخيرة بسبب مشاكل ميكانيكية.