أعلن الجيش الإسرائيلي عن نقل جرحى فلسطينيين من #غزة إلى #الأردن لتلقي العلاج، ودخول شاحنات أردنية محملة بمؤن طبية إلى القطاع.

وأضاف الجيش أن الخطوتين جاءتا بناء على طلب العاهل الأردني عبد الله الثاني.

وارتكب #الجيش_الإسرائيلي مجزرة في غزة الاثنين والثلاثاء الماضيين، سقط خلالها حوالي 62 قتيلا فلسطينيا، فضلا عن آلاف الجرحى بالتزامن مع افتتاح السفارة الأميركية في القدس.

وتم نقل الجرحى، وهم من سكان غزة ويحملون الجنسية الأردنية، وذويهم، على متن ثلاث سيارات إسعاف أردنية.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، تسلمت إسرائيل معدات طبية تزن 53 طنا إلى جانب مساعدات أخرى لقطاع غزة.

جدير بالذكر أن إسرائيل والأردن أبرما معاهدة سلام عام 1994.