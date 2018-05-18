هذا ما قاله بوتين عن الجاسوس الروسي المسمم

أعرب الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين الجمعة عن تمنياته بـ"صحة جيدة" للعميل الروسي السابق #سيرغي_سكريبال الذي غادر مستشفى بريطانيا، حيث كان يعالج لأسابيع بعد تعرضه لحادث تسمم بغاز أعصاب.

وصرح بوتين في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي تزور سوتشي، في جنوب غرب روسيا بقوله: "لقد سمعت اليوم في وسائل الإعلام أنه خرج من المستشفى، فليمنحه الرب صحة جيدة".

وأضاف: "لو تم استخدام غاز أعصاب عسكري سام، لكان هذا الشخص قد مات في الحال، لكن لحسن الحظ عولج وخرج (من المستشفى)، وآمل أن يبقى على قيد الحياة بصحة جيدة وأمان".

وتابع الرئيس الروسي: "لقد اقترحنا عدة مرات على شركائنا البريطانيين توفير كل المساعدة اللازمة للتحقيق، ولم يكن هناك أي رد حتى الآن. واقتراحنا لا يزال قائما".

وأعلنت السلطات الصحية في إنجلترا، الجمعة، أن سكريبال #الجاسوس_الروسي السابق الذي تعرض لتسميم بغاز أعصاب في #بريطانيا في شهر مارس/آذار غادر المستشفى، بحسب رويترز.

وقالت المديرة التنفيذية لمستشفى كارا تشارلز باركس في بيان "إنها لأنباء رائعة أن يتعافى سكريبال بما يتيح خروجه من المستشفى".

واتهمت بريطانيا روسيا بالمسؤولية عن الهجوم بغاز الأعصاب، وطردت حكومات غربية بينها الولايات المتحدة أكثر من 100 دبلوماسي روسي.

فيما نفت موسكو ضلوعها في الهجوم وردت بطرد العدد ذاته من الدبلوماسيين الغربيين.

وعثر على سكريبال وابنته يوليا التي كانت في زيارة من موسكو، فاقدي الوعي بتاريخ 4 آذار/مارس على مقعد في مدينة سالزبري (غرب) البريطانية حيث يعيش العميل المزدوج السابق.