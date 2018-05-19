الأمم المتحدة تعلق برنامج توطين اللاجئين في السودان

علقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشكل مؤقت برنامجها الخاص بإعادة #توطين اللاجئين من #السودان وذلك في ضوء تحقيقين جاريين تم إطلاقهما في شهري فبراير ومارس من قبل مكتب المفتش العام في المفوضية.

وقالت نوريكو يوشيدا ممثلة المفوضية في السودان: "مازلنا في الوقت الراهن نتعامل مع ادعاءات، مستندين إلى التقارير التي حصلنا عليها من اللاجئين. هذه الادعاءات مثيرة للقلق، وفي حال التأكد من حصول مخالفات، فإنه بإمكان المسؤولين عن ذلك توقع نتائج وخيمة".

وتشكل إعادة التوطين أحد الحلول الثلاثة الأساسية للاجئين، ويجري تطبيقها على أشخاص من الفئات الأشد ضعفا والذين لا يستطيعون العودة إلى بلادهم أو الاندماج في مكان لجوئهم.



وتتم التحقيقات من قبل المفتش العام التابع للمفوضية، وهي لجنة مستقلة تقدم التقارير مباشرة إلى المفوض السامي.

وتشير التقديرات إلى أن عدد طالبي اللجوء في السودان يصل إلى 460 ألف لاجئ ومعظمهم من الأرتيريين والإثيوبيين.



وتقول إحصائيات حكومية موثقة إن 1000 شخص يعبرون الحدود الشرقية للسودان كل شهر قادمين من دولة #أرتيريا.



ويعتبر #السودان من دول المعبر الرئيسية لهؤلاء اللاجئين إلى الشواطئ الليبية في طريقهم إلى #أوروبا.