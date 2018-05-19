ضرب مواطن من بوركينا فاسو حتى الموت في فرنسا

أفادت السلطات المحلية الفرنسية السبت أن مواطنا من بوركينا فاسو في الثانية والثلاثين من العمر قتل مساء الجمعة في مدينة بو في جنوب غرب فرنسا، بعد قيام مجموعة من المراهقين بضربه في الشارع حتى الموت.

ووقعت الحادثة نحو الساعة 19،00 بالتوقيت المحلي في أحد الأحياء الفقيرة للمدينة حيث يقيم الضحية.

وقالت المدعية العامة لمدينة بو سيسيل جنساك إن "الرجل توفي الجمعة في وسط الشارع في أحد أحياء مدينة بو إثر تعرضه للضرب من قبل مجموعة" من الشبان، لتؤكد بذلك خبرا نقلته إذاعة "فرانس بلو بيارن".

وأضافت المدعية العامة "أن تحقيقا فتح لإلقاء الضوء على الملابسات الدقيقة للوفاة، كما سيجري تشريح جثة الضحية في تولوز".

وأوضحت أيضا أن الشرطة استمعت إلى شهود قاموا بإبلاغها بالحادثة.

وقال الشهود إن الشاب الإفريقي تعرض للضرب المبرح على أيدي مجموعة ضمت نحو 12 شخصا من القصر.

ولم تتمكن فرق الإسعاف التي وصلت إلى المكان من مساعدة الشاب الذي كان فارق الحياة.