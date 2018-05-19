غزة.. مقتل شخصين متأثرين بجراحهما جراء نيران الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة في #غزة أن فلسطينيين اثنين قضيا بعد أيام من إطلاق النار عليهما، وإصابتهما بنيران إسرائيلية خلال احتجاجات على الحدود.

وقالت الوزارة اليوم السبت إن الاثنين كانا في حالة حرجة. والفلسطينيان المقتولان هما محمد مازن عليان (20 عاماً)، الذي أصيب شرق مخيم البريج للاجئين، ومعين عبد الحميد الساعي (58 عاماً). وقالت مصادر طبية إن الساعي أصيب شرق مدينة غزة.

أطلق جنود الاحتلال النار على الشخصين يوم الاثنين، عندما قتلت القوات الإسرائيلية 59 فلسطينياً، في ما تحول إلى أكثر الأيام دموية للعنف عبر الحدود في السنوات الأخيرة.

ومنذ بدء المظاهرات في 30 مارس/آذار، قُتل أكثر من 110 فلسطينيين وجرح أكثر من 2500 شخص بنيران حية، وفقاً لوزارة الصحة.