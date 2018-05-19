رحلة الموت تحصد 107 قتلى.. وكوبا تغرق في الحداد

غرقت كوبا السبت في الحداد بعد الكارثة الجوية التي أودت بحياة أكثر من 100 شخص.

وأعلنت السلطات الكوبية السبت الحداد الوطني في البلاد لمدة يومين بعد تحطم طائرة ركاب كان على متنها 110 أشخاص قتل 107 منهم، في حين أصيب 3 آخرون إلا أن حالتهم حرجة.

وسقطت طائرة البوينغ 737-200 فوق منطقة غير مأهولة ظهر الجمعة، بعد إقلاعها من مطار #هافانا متوجهة إلى هولغين في شرق كوبا وعلى متنها 110 أشخاص.

وذكر التلفزيون الحكومي أن الطائرة كانت تقل 104 مسافرين معظمهم من الكوبيين، بالإضافة إلى أفراد الطاقم الستة وهم مكسيكيون. وأوضحت السلطات أن ثلاث نساء فقط نجون من الحادث "لكن حالتهن حرجة". وكانت وسائل إعلام رسمية أخرى أعلنت في وقت سابق نجاة خمسة أشخاص لكنها ما لبثت أن عدّلت الحصيلة واعتمدت تلك التي أوردها التلفزيون.

وما إن أقلعت الطائرة من المدرج واجتازت منطقة حرجية حتى سقطت في حقل للبطاطا قريب من المطار وتحطمت واشتعلت النيران فيها.